Россияне открыли больше всех иностранных компаний в Турции в апреле

Больше всего компаний с иностранным участием в Турции в апреле текущего года открыли россияне. Как сообщила турецкая газета Yeni Şafak, ссылаясь на данные Торгово-промышленной палаты страны, за второй месяц весны граждане России создали в Турции 136 компаний.

В марте таковых было зарегистрировано почти вдвое меньше: 64 организации. Таким образом, за месяц число созданных компаний с российским участием выросло на 112%.

Местом регистрации своей компании россияне чаще всего выбирают Анталью. Глава местной торгово-промышленной палаты Давут Четин назвал происходящее создание коммерческих структур с участием России настоящим «русским бумом».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что прямые рейсы из Петербурга в Анталью запустят 3 июня.