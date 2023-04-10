Россияне стали чаще получать приглашения на работу за рубежом

С начала 2023 года специалисты из Российской Федерации получили больше приглашений на собеседования от работодателей из-за границы. Рост составил 57% по сравнению с прошлым годом. Всего с января по марта текущего года россияне получили почти 96 тысяч приглашений.

За рубежом растет интерес к специалистам из России. Только за первые три месяца 2023 года россияне получили почти 96 тысяч приглашений на работу, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает МК в Новгороде.

Отмечается, что спрос на отечественных специалистов увеличился в Турции, Сербии, ОАЭ, Китае, Индии и других странах. Кроме того, количество предложений из США в 2023 году выросло в три раза.

Чаще всего россияне получают приглашения от компаний, которые ранее работали в России, но сменили юрисдикцию после введения санкций. В основном россиян зовут в страны с комфортными условиями для ведения бизнеса, оформления виз и ВНЖ для иностранных работников.