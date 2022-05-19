С 3 июня Red Wings запустит прямые рейсы из Петербурга в Анталью

Из Петербурга в Анталью с 3 июня авиакомпания Red Wings запустит регулярные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Ресы будут выполняться дважды в неделю. Из Пулково в Турцию самолеты будут отправляться по вторникам и пятницам, а в обратном направлении полетят по средам и воскресеньям. Рейсы будут выполнять на лайнерах Boeing 777-200, которые вмещают 412 пассажиров. При этом до сих пор остро стоит вопрос о том, как расплачиваться в путешествии. Эксперт Шуст заявил о рисках использования карт «Мир» в Турции. По мнению специалиста, далеко не все банки могут захотеть обслуживать карты российской национальной платёжной системы.

В этом сезоне авиакомпания является единственным россйским перевозчиком, который запланировал прямые регулярные рейсы из Северной столицы на главный средиземноморский курорт Турции.