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Петербуржцы снова смогут воспользоваться российскими картами при покупке авиабилетов у Turkish Airlines

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© Фото: pxhere

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Желающие посетить Турцию петербуржцы снова смогут воспользоваться российскими банковскими картами при оплате билетов на сайте авиакомпании Turkish Airlines.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, вновь для россиян стала доступна оплата авиабилетов от компании Turkish Airlines российскими банковскими картами. Отмечается, что приобрести билеты можно не только с помощью карты “МИР”, но и с помощью карт Visa и MasterCard.

Однако в некоторых случаях оплата этими картами может не пройти, о чем предупредили в службе поддержки турецкой авиакомпании. Уже были случаи отказа в операциях. А в случаях, когда происходит отмена билета сразу после списания средств, тогда деньги возвращаются на счет в течении двух рабочих дней.

Напомним, что в России держатели крат платежных систем Visa и MasterCard столкнулись с невозможностью произвести оплату за границей и на зарубежных сайтах, так как платежные системы ушли с российского рынка.

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