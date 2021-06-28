Петербуржцев ждут сильные ливни

29 июня петербуржцев ожидает резкое ухудшение погодных условий. О приближающихся ливнях предупреждает ГУ МЧС по городу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 июня в Петербурге местами возможны сильные ливни. Ветер – северо-восточный, скорость его порывов составит 12 метров в секунду.

Спасатели советуют оставаться в помещении. Попав под сильный дождь, не стоит спускаться в подземные переходы, лучше зайти в здания, которые располагаются выше возможного уровня подтопления.