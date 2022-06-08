В Петербурге 8 июня вечером и ночью ожидаются ливни и грозы

В центре Петербурга в среду днем, 8 июня, еще солнечно, но к западным окраинам уже подходит дождевой фронт. На карте "Яндекс.Погоды" можно увидеть, что Сосновый Бор вовсю заливает.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесов, теплое погожее утро довольно скоро сменится дождем. В своем телеграме-канале он рассказал, что температура воздуха в 09:00 утра уже составляла плюс 20 градусов. Дождь придет вместе с атмосферным фронтом, который уже подбирается к Петербургу с юго-запада. Уже с обеда принесет первые осадки. Но основные ливни с грозами будут в районе вечером и ночью. Однако уже завтра в Петербурге снова будет тепло.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что "желтый" уровень опасности объявили в Петербурге из-за грозы. По данным Росгидрометцентра, в среду, 8 июня, с 20:00 до 06:00 четверга, 9 июня, будет сильный ливень и гроза.