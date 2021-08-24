В Комтрансе заявили о готовности городского метрополитена к новым ливням

В Санкт-Петербурге до сих пор держится плохая погода. В ночь с воскресенья на понедельник на город обрушился сильный ливень. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится еще на несколько дней. Однако в Комитете по транспорту Петербурга сообщили, что готовы к новой встрече со стихией.

На данный момент в метрополитене проводятся проверки на герметичность специальных щитов в проемах вестибюльных дверей. На «Проспекте Ветеранов», «Ленинском проспекте», «Московской», «Невском проспекте» и других станциях, которые имеют подземные вестибюли, исправно работают герметичные затворы в пешеходных переходах.

Также в пресс-службе ведомства отметили, что на станциях метро подготовили запас мешков и переносные помпы, которые могут пригодиться для откачки воды из вестибюлей и подземных переходов.