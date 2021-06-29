Комтранс Петербурга готовится к проливным дождям

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал готовиться к возможным проливным дождям, которые пройдут сегодня в Северной столице. Синоптики прогнозируют на 29 июня в регионе сильные осадки в виде дождя, которые могут привести к затоплениям не только улиц, но и некоторых станций метро. Об этом сообщает "МК в Питере".

Имея большой опыт борьбы со стихией, представители Комитета по транспорту заранее начали подготовку к возможным наводнениям и затоплениям улиц, а также к перебоям с электроэнергией. Для отслеживания масштаба осадков на дорогах используют систему видеонаблюдения «Безопасный город».

«Работники метрополитена подготовили переносные помпы на случай проникновения воды на станции. Также аварийные бригады подземки готовы и к другим нештатным ситуациям», — отметили в ведомстве.

Кроме того, автобусные парки направили в ГУП «Водоканал» списки улиц, где общественный транспорт может столкнуться с затоплением дорог. По этим адресам будут дежурить сотрудники Водоканала, чтобы предотвратить потомы и транспортные коллапсы.

Для безопасного движения на троллейбусах и трамваях «Горэлектротранс» будет держать прямую связь с ГУП «Водоканалом» и Комтрансом — при угрозе возникновения замыкания на транспорте водителей оперативно оповестят и движение приостановят.



