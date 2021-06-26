Утром субботы на Петербург обрушился охлаждающий ливень

Последнюю неделю в Петербурге установилась сухая аномально жаркая погода. Однако с пятницы в город пришла небольшая прохлада и кратковременные дожди, местами переходящие в ливни. Об этом сообщают городские синоптики.

Так, суббота 26 июня началась для петербуржцев с сильного ливня, сбавив жару и сухую погоду. Стена дождя пролилась над большинством районов Петербурга, проходя с севера на юг.

Кроме того, в ночь на 26 июня на юго-западе города дождь перешел в грозу и молния дважды ударила в опору ЛЭП, оставив без освещения улицы.