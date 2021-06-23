В ближайшие дни в Петербурге и Ленобласти ожидаются дожди и грозы

В пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в ближайшие дни, а именно с четверга по субботу, в Северной столице и области ожидается ухудшение погоды. В период с 24 по 26 июня пройдут грозы и дожди.

Также стоит отметить, что грозы ожидаются и 23 июня. В пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что с 19 до 22 часов, 23 июня, по Невской губе Финского залива усилятся южный и юго-западный ветра. Их скорость может достигнуть 16 метров в секунду.

Кроме того, на территории Ленобласти 3 дня подряд ожидаются дожи и грозы, но температура воздуха будет достигать +36 градусов.