Во вторник в Петербурге ожидаются дожди из-за надвигающегося циклона

Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус сообщил, что во вторник, 15 июня, в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра и дождь. На такую погоду окажет влияние тыловая часть циклона, которая будет проходить по северу Европейской России.

Погода не окажет особого влияния на температуру воздуха. В связи с этим, столбик термометра будет показывать от +21 до +23 градусов, а в Ленинградской области — от +19 до +24 градусов по Цельсию.

Также сообщается, что ожидается юго-западный ветер, скорость которого будет составлять от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит около 757 мм ртутного столба.