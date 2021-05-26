26 мая на Петербург обрушится новая порция осадков

Погода в городе на Неве окажется под влиянием очередного циклонического вихря, которому немецкие синоптики дали название «Натан». Информацию о погоде предоставил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что вихрь придет с запада: небо затянется плотными облаками, на Петербург обрушится очередная порция дождей. При этом, в связи с очередными осадками, суммарная сумма майских дождей побьет исторический рекорд.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов. Скорость юго-восточного и юго-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 760 мм рт.ст.