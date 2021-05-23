В Ленобласти ожидается ухудшение погоды

Рабочая неделя у жителей Ленинградской области начнется с сильных ветров и ухудшения погоды. Об это сообщили ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» от 23.05.2021, 24 мая на территории Ленинградской области местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с», — заявили в ведомстве.

Спасатели также предупреждают граждан , что в этот день повысится вероятность ДТП, пробок, происшествий на акваториях.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в воскресенье, 23 мая, в Северной столице выпадет четверть месячной нормы осадков.