В Петербурге в воскресенье выпадет четверть майской нормы осадков

Сегодня, в воскресенье, 23 мая, на погоду в Санкт-Петербурге будет оказывать влияние центральная часть циклона. Небо будет затянуто густыми и плотными облаками, пройдут сильные дожди, местами ожидаются грозы. О погодных условиях Петербурга в это воскресенье проинформировал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Термометры будут показывать отметку в районе плюс 15, плюс 17 градусов. В Лениниградской области воздух прогреется до от плюс 13 до плюс 18 градусов. Также будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого ожидается от четырёх до девяти метров в секунду. Во время грозы поднимется порывистый ветер. Атмосферное давление снизится до 749 мм ртутного столба, что является ниже нормы.