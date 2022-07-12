Петербург снова столкнулся с проблемой неэффективных ливневок после прихода циклона “Зельда”

После обильных ливней и гроз, которые принес в Северную столицу циклон “Зельда”, вскрылась давняя системная проблема города, которую администрация губернатора Александра Беглова не может решить уже не первый год.

Как рассказал AllNW, в разных районах Петербурга выпало от 10 до 20 мм осадков. Из-за неэффективной системы водоотведения на дорогах и тротуарах города образовались огромные лужи.

Коммуникации водоотведения в городе нуждаются в модернизации, так как не справляются со своими функциями. Жители Петербурга годами жалуется на засоры в ливневой канализации.

Также стоит вспомнить, что огромные грязевые лужи возникают в оттепель, когда не убранный вовремя коммунальщиками снег начинает обильно таять. Все это приводит к неудобствам для горожан, а также к различным ДТП.

Петербуржцы жалуются на некачественную работу ливневок. Многие оставляют свои жалобы на портале администрации города. Но пока что мало что изменилось в лучшую сторону.

Напомним, что губернатор Александр Беглов еще в 2019 году обещал взяться за эту проблему.