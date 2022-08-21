До конца следующей недели в Петербурге задержится аномальная жара

В Петербурге продолжается жаркий период. Несмотря на небольшое понижение температуры, на следующей неделе аномальный зной вернется в город. От жары изнывает вся европейская часть страны. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, новая волна жары накроет Петербург уже в понедельник, 22 августа.. Зной принесет теплый атмосферный фронт. Жара достигнет максимума во вторник, среду и четверг - с 23 по 25 августа. К середине недели столбики термометра снова покажут плюс 31 градуса. Температура будет превышать норму на семь-восемь градусов.

Однако жара также принесет в город дождь и грозы. В Петербурге они задержатся до конца недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что антициклон удерживает жару в Петербурге. В городе было жарко и без осадков с 16 по 20 августа.