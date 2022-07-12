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В Петербурге ожидаются кратковременные ливни

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© Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

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В Северной столице снова не спокойная погода. На вторник, 12 июля, город находится под влиянием тёплого сектора южного циклона, получившего имя «Зельда».

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале. По словам синоптика «Зельда» будет кружить над Петербургом, постепенно смещаюсь своим центром к юго-западу. Погода будет облачная с прояснениями. Пройдут ливневые кратковременные дожди, местами с грозами.

За день в городе может выпасть до 8-13 мм осадков.

Температура воздуха в Петербурге будет от +28 до +30 градусов. По области от +26 до +31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что российский миколог Михаил Вишневский о том, как дождливая погода повлияет на начало грибного сезона.

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