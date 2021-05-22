В Ботаническом саду Петербурга начнет цвести «Царица ночи»

В Санкт-Петербурге посетители Ботанического сада Петра Великого смогут увидеть цветение двух кактусов из рода Selenicereus. По-другому их называют «Царица ночи».

Жители Северной столицы смогут увидеть цветение в ночь с субботы на воскресенье, с 22 на 23 мая в Ботаническом саду. Данное событие читают уникальным, потому что кактус будет цвести всего лишь одну ночь. К утру цветок уже увянет.

«В режиме прогулки мы готовы показать вам раскрытие восьми бутонов на двух видах: селеницереус крючковатый и селеницереус крупноцветковый», — сообщили в пресс-службе сада.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Летний сад выпустили семейную пару лебедей-шипунов.