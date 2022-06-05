Петербуржцы стояли в огромной очереди ради Царицы ночи

Вечером субботы, 4 июня, ко входу в Ботанический сад имени Петра Великого выстроилась огромная очередь. Причиной такой популярности стало цветение знаменитого кактуса селеницереус, более известного как «Царица ночи».

Растение всегда цветет ночью и по такому случаю Ботанический сад работал на вход до 23:15. Как сообщают «Невские Новости», длинная очередь выстроилась начиналась еще на улице. Далее посетители плотным потоком шли в тропическую оранжерею, чтобы увидеть пышные и яркие бутоны непредсказуемого растения. Анонсировать цветение «Царицы ночи» заранее невозможно, так как неизвестно, когда именно она раскроет свои бутоны.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в 2021 году кактус цвел 16 июня и петербуржцы также могли его наблюдать. В 2020-м в период цветения «Царицы ночи» в оранжереи не пускали из-за пандемии, но горожанам показали процесс онлайн.