В Ботаническом саду вновь зацветет Царица ночи

В пресс-службе Ботанического сада сообщили, что в оранжерее вновь зацветет кактус рода селеницереус (Царица ночи).

Процесс распускания бутонов у цветка можно будет в среду, 16 июня с 20:00 до 23:00. Процесс распускания можно будет увидеть у селеницериуса госпожи Макдональд и селеницереуса крупноцветкового.

«На каждом экземпляре обещает быть до 8 бутонов!», — заявили в пресс-службе сада.

Отметим, что Царица ночи цветет всего одну ночь, а уже к утру цветы на нем завянут. Также напомним, что в прошлом году во время пандемии посмотреть цветение Царицы ночи не удалось. Представлялась возможность посмотреть это только онлайн.