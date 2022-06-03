Царица ночи скоро зацветет в Ботаническом саду

В ближайшее время в Ботаническом саду расцветет Царица ночи - селеницереус Макдональди. Предполагается, что это произойдет в пятницу или субботу.

В пресс-службе Ботаническго сада рассказали, что надеются на одновременное раскритие большого количества бутонов. Специалисты рассчитывают, что одновременно раскроет от шести до 8 штук. Петербуржцы смогут увидеть таинство цветения селеницереуса уже сегодня или завтра.

Цветки растения не только удивительно пахнут, но и двольно крупные. Их диаметр достигает 30 сантиметров. Однако цветение длится совсем не долго. Процесс происходит всего за несколько часов. Точная дата цветения появится в социальных сетях Ботанического сада.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в прошлом году Царица ночи зацвела в Ботаническом саду 16 июня.