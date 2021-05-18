В среду петербуржцев ожидают ливни и грозы

Завтра, 19 мая, в Петербурге ожидаются кратковременные осадки. Возможны обильные должи и грозы. Информация о штормовом предупреждении была предоставлена Главным управлением МЧС России по Петербургу.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», скорость порывов ветра при грозе может составить до 20 метров в секунду.

Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, какой погоды стоит ожидать жителям города на Неве этим летом. По словам синоптика, лето не будет слишком жарким, обильных осадков также не предвидется.