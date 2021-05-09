Неделя в Петербурге начнется с дождя

В Северную столицу придет долгожданное потепление. В понедельник синоптики обещают небольшой дождь и умеренный ветер. Об этом сообщает Михаил Леус, главный синоптик центра «Фобос».

Так, 10 мая, в понедельник воздух прогреется до +19 градусов в дневное время, а ночью температура опустится до +7 градусов. При этом ожидается переменная облачность и в первой половине дня возможен дождь.

Согласно прогнозу, завтра ожидается умеренный ветер с юго-запада. К тому же, в понедельник будет повышено атмосферное давление.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о рекорде по количеству осадков, выпавших 8 мая в количестве 13 мм.