Синоптики рассказали петербуржцам, когда уйдут ночные заморозки

Минусовая температура по ночам в Петербурге продлится до 5 апреля. Такой прогноз дает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Теплеть в Петербурге будет постепенно. В воскресенье, 3 апреля, после ночных -6 градусов, термометры покажут +3 градуса в дневные часы.

В понедельник, 4 апреля, днем будет уже +5. Однако потепление дополнят снег с дождем.

В ночь на 5 апреля ночная температура впервые не опустится ниже ноля градусов. Днем будет около +3.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о неблагоприятных метеорологических явлениях, ожидающихся в Ленинградской области. В ближайшие дни возможны туман, метель и гололедица.