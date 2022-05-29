До +15 с кратковременными дождями будет в Петербурге в воскресенье

В воскресенье, 29 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться. Сейчас оно составляет 752 миллиметра ртутного столба. Подует слабый юго-западный ветер.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с существенного потепления. Днем в понедельник воздух может прогреться до +20 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Ботанический сад приглашает полюбоваться цветением махровой сакуры, которое продлила прохладная погода.