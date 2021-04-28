В среду жителей Ленобласти ждут похолодание и осадки

В среду, 28 апреля, в Ленинградской области ожидаются заморозки, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сообщает, что в ближайшую ночь температура воздуха днем в Ленобласти опустится до -4 градусов, а уже днем столбик термометра поднимется до 3–8 градусов по Цельсию.

Также синоптики предупреждают жителей региона о том, что на дорогах ожидается гололедица. Ночью будет дуть северо-западный и западный ветер, но слабый, а днем будет умеренный. В течение дня атмосферное давление будет постепенно, но не сильно подниматься.