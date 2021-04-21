В реку Гладышевка выпустили 15 тыс. мальков лосося

В Санкт-Петербурге в Курортном районе в реку Гладышевка было выпущено 15 тысяч годовалых мальков лосося, вес которых составляет от 9 грамм. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Также в комитете сообщили, что каждый год в реку заказника выпускается от 10 до 15 тысяч молоди лосося, которая выращена на Невском рыбоводном заводе. Некоторых рыб помечают специальной меткой с научной и практической целью: изучения миграции рыб, оценки успешности искусственного воспроизводство лосося.

Сообщается, что такие регулярные выпуски лосося очень важны для сохранения единственной в городе популяции жемчужины — пресноводного моллюска, который занесен в Красную книгу.