На премию "Оскар" номинирован режиссер Стивен Спилберг

Названы имена претендентов на 95-ю премию "Оскар". Среди них режиссер Стивен Спилберг и Мартин Макдонах.

Известно, что Спилберг попал в номинацию "Лучший режиссер" за фильм "Фабельманы", а Макдонах - за "Банши Инишерина". Об этом пишет телеканал "360".

Отмечается, что главными претендентами на "Оскар" в этой номинации также стали Тодд Филд с фильмом "Тар", Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт с "Все везде и сразу", а также Рубен Эстлунд с "Треугольник печали". Итоги огласят 12 марта в театре "Долби" Лос-Анджелесса.

Также, на победу в номинации "Лучшая женская роль" расчитывают Кейт Бланшетт в фильме "Тар", Мишель Уильямс из кинокартины "Фабельманы", Мишель Йео из "Все везде и сразу" и другие участницы.

Статуэтку за "Лучшую мужскую роль" могут забрать Брайан Тайри Генри из фильма "Мост через озеро", Джадд Хирш из "Фабельманы", Брендан Глисон из "Банши Иншерина" и другие претенденты.