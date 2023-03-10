Биолог Глазков рассказал петербуржцам о активном размножении лосиных мух в снегу леса

Петербуржцам рассказали об обнаруженных в снегу в лесах под городом куколок лосиной мухи, или оленьей кровососки. Насекомые вылупляются по осени и могут напасть на человека, хотя их основная цель – лоси.

Как рассказал биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре / Павел Глазков» в соцсети «Вконтакте», в основном оленьи кровососки нападают на лосей. На одном животном может находиться до тысячи насекомых. Скрываясь в густой шерсти лося, они питаются его кровью и размножаются до весны.

За полгода самка выбрасывает до полусотни куколок, которые превращаются в полноценную лосинную муху к осени. Холод куколкам не страшен, и они спокойно переживают зиму. Также ими питается синица.

Биолог посоветовал использовать от этих насекомых репеллент именно от мух, а не от клещей. Также он предупредил, что укус лосиной мухи может вызвать аллергическую реакцию у человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что биолог Глазков рассказал петербуржцам про зимних опятах, которые пригодны в пищу.