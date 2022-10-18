В ДТП под Петербургом водитель не справился с управлением и погиб

В Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП, которое унесло жизнь человека. Также пострадал пассажир, который был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, утром в понедельник, 17 октября, на 65-м километре автодороги “Паша-Часовинская-Кайвакса”, 30-летний водитель автомобиля марка “Лада”, не справился с управлением, съехал на левом закруглении дороги, и съехал в левый по ходу движения кювет, где машина перевернулась.

В результате происшествия, водитель авто скончался на месте от полученных травм. Пассажир, 1983 года рождения, был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Волховском районе Ленинградской области автомобиль с семьей совершил столкновение с выбежавшим на дорогу лосем. Шестилетняя девочка, что находилась в салоне авто, была госпитализированна в состояии средней степени тяжести. А ее родители получили более серьезные травмы и были доставлены в медучреждение в тяжелом состоянии.