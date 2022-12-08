Поешь — и всё пройдёт: российские учёные нашли способ победить анемию

Исследователи Южно-Уральского государственного университета совместно с египетскими коллегами из Александрийского университета предложили бороться с железодефицитной анемией с помощью хлеба из киноа и напитка из свёклы. Благодаря новым необычным рецептурам привычные нам продукты стали в несколько раз богаче железом, белком, кальцием и полезными бактериями.

Тихий убийца

20 декабря 2009 года в 8:00 по местному времени в службу спасения города Лос-Анджелеса поступил вызов из дома актрисы Бриттани Мёрфи. Прибывшие по адресу спасатели обнаружили женщину в ванной, без сознания. Попытки реанимировать актрису на месте не увенчались успехом. Поэтому медики доставили её в ближайший медицинский центр. Но и там, к сожалению, сделать ничего не удалось. В 10:04 в результате остановки сердца Бриттани Мёрфи не стало. Звезде комедии «Бестолковые» было 32 года.

Основной причиной смерти актрисы стала пневмония, воспаление лёгких. Но немаловажную роль сыграли вторичные факторы, среди которых передозировка лекарственными препаратами и тяжёлая железодефицитная анемия. Мёрфи принимала много лекарств по рецепту и без, поскольку длительное время безуспешно боролась с, как ей казалось, безобидной инфекцией дыхательных путей. Но сниженному из-за анемии иммунитету это только вредило — организм не смог справиться с инфекцией.

Спустя полгода после смерти Бриттани в том же доме был найден мёртвым и её муж — сценарист Саймон Монджек. Причина смерти та же. Следствие заключило, что пневмонию спровоцировал грибок, которым был заражён дом супружеской пары. А ускорила развитие болезни сопутствующая анемия.

Железодефицитная эпидемия

Анемия, или малокровие, — это уменьшение в крови количества эритроцитов и/или снижение уровня гемоглобина ниже определенного значения. Эритроциты — это красные кровяные клетки, которые выполняют жизненно важную функцию: доставляют кислород из лёгких к органам человека и забирают из них углекислый газ. А гемоглобин — это белок, который находится внутри эритроцита и придаёт крови красный цвет. Именно он благодаря своему строению обеспечивает транспорт кислорода. Состоит гемоглобин из белка глобина и гема — сложной молекулы с атомом железа в центре, которая и присоединяет к себе молекулы кислорода.

При железодефицитной анемии уменьшение эритроцитов и/или снижение гемоглобина вызвано недостатком железа — микроэлемента, входящего в состав гемоглобина. Причинами этого недостатка может быть нарушение всасывания железа из-за различных заболеваний и дефицитов других микроэлементов, а также кровопотеря вследствие травм или обильных менструаций у женщин. Но самая распространённая и главная причина — неправильное, несбалансированное питание. Разобраться в причинах и подобрать терапию поможет гематолог.

Дефицит железа, как и анемия в целом, сказывается в первую очередь на самочувствии. Когда масса эритроцитов уменьшается, им становится сложнее снабжать кислородом другие клетки и органы. Организм начинает медленно «задыхаться».

У страдающего анемией человека возникает необъяснимая усталость, появляется мышечная слабость, становится сложно просыпаться по утрам, снижаются работоспособность и умственная активность. Со временем дефицит кислорода может привести к сердечной недостаточности, к нарушениям работы других органов, снижению иммунитета и даже смерти. Дети, страдающие анемией, развиваются медленнее сверстников. У беременных женщин из-за анемии повышается риск преждевременных родов, а новорождённые дети могут иметь дефицит массы тела.

Каждый третий житель нашей планеты страдает от недостатка железа в крови. Это больше, чем от какого-либо другого нарушения здоровья. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, именно железодефицитная анемия составляет до 90% всех анемичных состояний у детей и до 80% — у взрослых. На неё также приходится 60-70% всех анемий у беременных женщин.

Каждый год из-за этого недуга во всём мире умирает около миллиона человек. Больше половины из них — жители Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, именно железодефицитная анемия становится причиной 20% всех случаев материнской смерти.

От истерии к анемии

Впервые диагноз, который сегодня носит название «анемия», был озвучен во второй половине XVI века. Немецкий врач Иоханнес Ланге называл то самое анемичное состояние «болезнью девственниц» («de morbo virgíneo»), поскольку чаще всего наблюдал его у молодых девушек. Основные симптомы «болезни»: бледность кожи, повышенное сердцебиение, одышка и отвращение к мясной пище. Позже, в 1615 году, французский врач Жан Варандаль предложил более общий термин — «хлороз» (от греческого «хлорос» — бледно-зелёный; именно такой оттенок имеет кожа страдающих анемией).

В конце XVII века английский врач Томас Сиденгам совершенно случайно обнаружил первое работающее «лекарство» от хлороза — железистую минеральную воду. Но, даже несмотря на это, он, как и многие другие учёные, считал хлороз вариантом истерии — расстройства, при котором психические проблемы проявляются физически.

Подтвердить правильность лечения Сиденгама смогли в 1713 году французские учёные Николя Лемери и Этьен Франсуа Жоффруа, обнаружив связь хлороза с дефицитом железа. И только в 30-х годах XIX века было установлено, что хлороз — результат снижения в крови количества эритроцитов. Тогда же был предложен первый препарат для лечения этого дефицита — пилюли Блауда, названные в честь разработавшего их французского врача Пьера де Бокера. Пилюли представляли из себя сульфат железа (железную соль серной кислоты) в таблетированной форме. Это вещество применяют в лечении железодефицитной анемии и сейчас.

За следующее столетие были открыты новые формы малокровия (например идиопатическая анемия, пернициозная, или злокачественная, анемия и т.д.), и испробованы разные методы лечения (препараты железа, мышьяк, удаление селезёнки и др). Однако больших успехов в лечении этого недуга отмечено не было, и вплоть до 20-х годов ХХ века хлороз всё ещё считался нервным заболеванием, характерным для женщин.

Но всё изменилось, когда американский учёный Джордж Майнот совместно с врачами Уильямом Мёрфи и Джорджем Уипплом решил провести эксперимент и изменить диету страдающих хлорозом пациентов. Основа предложенного ими протокола питания — печень. Ранее Джордж Уиппл отметил положительное влияние печени на самочувствие собак, страдающих анемией. Эксперимент удался: почти полусотне пациентов стало лучше. Печень оказалась ценнейшим продуктом в борьбе с малокровием. Всё из-за высокого содержания железа в легкоусвояемой форме — в 100 граммах печени содержится до 20 мг микроэлемента (суточная норма потребления железа у взрослого человека варьируется от 10 до 30 мг). Кроме того, в печени содержится йод и витамины группы В, которые также способствуют быстрому повышению гемоглобина.

За новый взгляд на анемию и разработку печёночной диеты в 1934 году Майнот, Мёрфи и Уиппл были удостоены Нобелевской премии. Именно в этот период сформировались новые представления о железодефицитной анемии, наконец она была выделена как отдельная патология.

Обнаружить железодефицитную анемию в наше время не проблема. Это делается с помощью лабораторных исследований крови. Но вот с лечением у многих возникают сложности. При обнаружении дефицита может назначаться как медикаментозная терапия (приём железосодержащих препаратов орально или внутривенные инъекции), так и коррекция рациона. К сожалению, не все препараты усваиваются организмом, существуют индивидуальные непереносимости. К тому же, принимать железосодержащие препараты на постоянной основе нельзя из-за их влияния на другие органы. Гораздо эффективнее восполнять дефицит железа с помощью питания, это естественнее для нашего организма, степень усвоения микроэлементов выше. К сожалению, и трудностей с питанием возникает больше. Тут играют роль индивидуальные пищевые предпочтения и привычки (например печень — продукт на любителя), место проживания, финансовые возможности и другие факторы. Но есть выход!

Еда — лучшее лекарство

Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из Города научных исследований в Александрии (Египет) создали простые и доступные всем продукты питания, которые помогут побороть железодефицитную анемию и укрепить иммунитет. Разработка велась под руководством профессора кафедры «Технология и организация общественного питания» Собхи Ахмеда Азаба Аль-Сухайми.

Одним из инновационных продуктов стал хлеб из смеси пшеницы и киноа, где пшеничной муки 70%, а муки из киноа — 30. Именно такие пропорции позволяют сохранить все полезные свойства киноа и достичь лучших вкусовых качеств изделия. Ранее киноа не использовали в таком количестве для выпечки хлеба.

Киноа — это не злаковая культура, как пшеница или ячмень. Это семена цветка, псевдозлак, как гречка. Среди её родственников есть свёкла и шпинат. Внешне киноа похожа на сплющенные зёрна пшена. А в процессе приготовления крупы чувствуется аромат злаков и орехов.

Главная ценность киноа в её химическом составе. В 100 граммах крупы содержится 60 г углеводов, около 6-7 г жиров и до 16 г белка. В то же время в пшенице около 11 г белка. Это тоже хорошо, но чем выше содержание этого нутриента в продуктах, тем лучше усваиваются другие микроэлементы, тем лучше насыщается организм. Кроме того, по содержанию железа киноа превосходит пшеницу в два раза, а по содержанию фосфора не уступает даже рыбе.

Согласно подсчётам учёных, количество белка в новом хлебе увеличилось в три раза, а количество железа — в четыре. Выросло также содержание других витаминов и минералов. Чтобы восполнить дневную норму всех содержащихся в хлебе веществ, достаточно съесть 300 г изделия.

Ещё одной разработкой российских и египетских учёных стал функциональный ферментированный свекольный напиток. Это смесь свекольного экстракта, молока и пробиотиков. Подобное сочетание ингредиентов, по словам авторов, ранее не встречалось.

Ферментация (то есть процесс брожения) этого напитка происходит за счёт работы молочнокислых бактерий, пробиотиков. В норме эти бактерии обитают в кишечнике человека и играют важную роль в пищеварении, всасывании микроэлементов и иммунорегуляции всего организма.

Для того, чтобы запустить процесс ферментации, учёные смешали свекольный экстракт и молоко. Затем пастеризовали эту смесь путем непрерывного нагревания до 80°C в течение 20 минут. Это нужно для того, чтобы уничтожить все вредные бактерии. После чего охладили смесь до 40°C и добавили в неё пробиотики. Полученную смесь нагревали при 37°C в течение 6 часов для достижения нужного результата.

Процесс ферментации называют «искусственным пищеварением», поскольку в момент брожения бактерии активно размножаются и как бы переваривают, перерабатывают продукты. В результате они меняют пищевую ценность и вкус, становятся более простыми в усвоении, более биологически доступными. Ферментированные продукты особенно хорошо влияют на микрофлору кишечника, обогащая его полезными бактериями.

Что касается главного ингредиента — свекольного сока, то он богат одновременно и железом, и витамином С. В тандеме эти микроэлементы усваиваются намного лучше, чем по отдельности. Но учёные использовали не только сок из мякоти свёклы. В него они также добавили порошок из обработанных и высушенных стеблей и листьев свёклы. Эти части растения, как правило, утилизируются. Но авторы разработки использовали и их, потому что стебли и листья также богаты железом и кальцием. К тому же, использование всех частей свёклы делает производство более экономически выгодным.

Молоко усилило процесс ферментации и стало источником белка и кальция. Последний отвечает не только за прочность нашей костной ткани. Он также участвует в различных обменных процессах, в свёртываемости крови, передаче нервных импульсов, делении клеток и т.д.

Поскольку напиток ферментирован, вкус у него слегка кисловат и немного напоминает кефир. Он практически не содержит углеводов, но при этом один стакан способен закрыть дневную норму минералов и восполнить нехватку железа, кальция, марганца и цинка.

Учёные не исключают, что в скором времени хлеб из киноа и ферментированный свекольный сок появятся на прилавках супермаркетов. Несмотря на необычный состав, цена продуктов будет приемлема для людей с разным уровнем дохода.

На достигнутом команда исследователей ЮУрГУ и Александрийского университета не останавливается. Специалисты продолжают изучать полезные свойства киноа и свёклы и уже разрабатывают новые продукты из этих ингредиентов.