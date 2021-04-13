Атмосферный фронт 13 апреля принесет в Петербург небольшое похолодание

Недолго в Санкт-Петербурге держалась теплая погода, которая радовала местных жителей. Теперь, во вторник, 13 апреля, в Северной столице ожидается небольшое похолодание, которому поспособствует атмосферный фронт. Также в этот день ожидаются осадки в виде дождя.

«Сегодня, 13 апреля, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Местами он станет причиной кратковременных дождей и развернет ветры на северные румбы, что будет ограничивать дневной прогрев», - заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Кроме того, в этот день температура воздуха будет составлять от +12 до +14 градусов по Цельсию. В Ленинградской области столбик термометра будет держаться на отметке от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Ожидается юга-западный ветер, скорость которого составит 4-9 метров в секунду.