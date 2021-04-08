8 апреля жителей Петербурга ждет мокрый снег

В четверг, 8 апреля, на погоду в Северной столице окажет влияние холодная часть циклона.

По информации, опубликованной на странице ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса в Facebook, температура воздуха будет ниже климатической нормы на пару градусов.

По прогнозу петербуржцев ждет облачная погода, возможны прояснения. Ожидаются кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Днем столбики термометров достигнут отметки +4–+6 градусов. Ветер – западный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление -751 мм рт.ст.