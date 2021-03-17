У живущих вблизи Угольной гавани петербуржцев могут появиться болезни из-за плохой экологии

Жителей Петербурга напугали возможными проблемами со здоровьем, вызванными свалкой вблизи Угольной гавани. Предостережения были адресованы жителям ближайших дворов. Об этом сообщил Артем Алексеев, директор «Экологического правового центра».



«Эти отходы, загрязняющие стоки, которые идут через дамбу, все это стекает в Финский залив… Очень серьезная проблема, очень хочется, чтобы она все-таки сдвигалась с места и надзорные органы, контролирующие, сотрудничали», – отмечает Артем.

Известно, что по факту нахождения отходов возбудили уголовное дело по стать «Порча земли». Кроме того, Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора организовало проверку территории гавани, по итогам которой возбудили административное дело.