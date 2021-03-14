Теплая погода уйдет из Петербурга уже в середине грядущей недели

Обещанное ранее синоптиками похолодание придет в Петербург по расписанию. Грядущая неделя принесет в город похолодание и минусовую температуру. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий синоптик центра «Фобос».

Однако первые два рабочих дня – 15 и 16 марта – ожидаются теплыми. Температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов. Однако затем, с 17 марта, теплый Атлантический циклон сменится на скандинавский антициклон. Благодаря нему осадки в Петербурге временно прекратятся, однако в город вернутся ночные заморозки. Ночью температура будет опускаться до -9 градусов. Возвращение тепла ожидается лишь 21 марта.

«Так что на мощное потепление в марте пока рассчитывать не стоит», ­— написал синоптик на своей странице в Facebook.