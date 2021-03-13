За загрязнение Невы «Водоканалу Кировского района» придется заплатить 213 млн рублей

В Петербурге в главной реке города обнаружили множество вредных продуктов. Так, в Неве обнаружили марганец, нефтепродукты, алюминий и прочие вещества. Росприроднадзор оценил такой ущерб в 213 млн рублей. Об этом сообщает его пресс-служба.

Росприроднадзор отправил письмо с претензией в сторону МУП «Водоканал Кировского района», в котором просит возместит ущерб на указанную сумму. Предприятие обязано выплатить нанесенный сточными водами ущерб в течение 30 дней. В противном случае Росприроднадзор обратится в суд.

В ходе проверки было установлено, что в Неву сточные воды попали из города Отрадное, расположенном в Ленинградской области.