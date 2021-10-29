Река Нева покрылась огромными нефтяными пятнами

В четверг, 29 октября, на поверхности Невы были замечены огромные нефтяные пятна. Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора провели осмотр Октябрьской набережной в районе Володарского моста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 29 октября жители Петербурга пожаловались в комитет по природопользованию на радужные разводы от Вантового до Большеохтинского моста. Жильцы близлежащих домов отметили, что чувствуется химический запах.

Четыре нефтесборщика, два катера и береговая бригада собирают грязь, которая расползлась по реке. На данный момент продолжаются поиски источника загрязнения Невы.