Росприроднадзор начал проверку по факту загрязнения Невы

В Петербурге началась проверка реки Нева, в которой жители заметили мутные разводы. Местные жители обратились в Росприроднадзор с просьбой проверить, не попали ли химикаты в главный водоем Петербурга. Инспекция начала проверку 6 мая, в четверг. Об этом сообщает пресс-служба управления надзорного ведомства.

Известно, что местные жители увидели мутные отходы, сброшенные в Неву около Литейного моста. В социальных сетях появилась информация о химикатах в реке у набережной Кутузова.

На данный момент инспекторы проводят проверку, по результатам которой будет выявлен характер мутной воды и место, откуда могли попасть в реку отходы.