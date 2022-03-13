Разлив нефтепродуктов на Неве успешно ликвидирован

Экологи ликвидировали в акватории Невы разлив нефтепродуктов. Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, нефтяную пленку обнаружили в районе дома № 74 на Синопской набережной.

Чтобы устранить пленку, экологи обработали акваторию водоема специальной пеной и ликвидировали загрязнение. Сведения о разливе нефтепродуктов переданы в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Ранее «Санкт-Пертербург.ру» сообщал, что Московский район оказался единственным в Петербурге, в котором февральская проба воздуха не соответствовала нормальным значениям по одному показателю — диоксиду азота.