Акваторию реки Сосновки очистили от нефтепродуктов

В Красносельском районе Петербурга в субботу, 4 июня, обнаружили разлив нефтепродуктов в акватории реки Сосновка в районе улицы Пионерстроя. Заметившие явление горожане сообщили о нем в диспетчерскую службу ГУП «ПИЛАРН».

Как сообщили в пресс-службе организации, прибывшие на место специалисты подтвердили, что акватория загрязнена. Место загрязнения обработали активной пеной.

В организации напомнили петербуржцам, что в случае обнаружения разлива нефтепродуктов на водоемах в черте города они могут сообщить о проблеме по телефону мобильной экологической дежурную службы (812) 417-59-36. Звонки принимаются круглосуточно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что разлив нефтепродуктов успешно ликвидировали на Неве в районе Синопской набережной.