В субботу в Ленобласти станет теплее

В субботу, 20 февраля, Санкт-Петербург и Ленинградская область кажутся в зоне теплого фронта.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что в области ожидается облачная погода, местами будут наблюдаться осадки в виде снега.

Температура в области будет составлять от -4 до -9 градусов по Цельсию. В Северной столице столбик термометра будет показывать от -5 до -7 градусов по Цельсию. Также в регионе ожидается юго-восточный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление будет повышаться и зафиксируется на отметке в 767 мм ртутного столба.