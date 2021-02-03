В Ленинградском зоопарке родилась еще одна черная макака

Новость о рождении детеныша черных макак Ленинградский зоопарк опубликовал на своей страницы в социальной сети «ВКонтакте».

Детеныш родился 27 декабря. Сотрудница зоопарка Наталья Бударагина сообщила, что у пары приматов уже есть дочь, которая родилась в 2019 году. На этот раз на свет появился мальчик.

Черные макаки являются редкими животными. Их место обитания – тропические джунгли на юго-западе острова Сулавеси. За одну беременность самка рождает одного детеныша. Поэтому рождение очередной черной макаки – большая радость для зоопарка. В настоящее время в Ленинградском зоопарке проживают 7 черных макак. По традиции, на лучшее имя для новорожденного примата объявлен конкурс. Как отмечает Наталья Будагарина, для черных макак обычно выбирают имя, которое созвучно с именами их родителей.