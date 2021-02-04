В Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя для новорожденного малыша черной макаки

Ленинградский зоопарк предложил петербуржцам выбрать имя для малыша черной макаки, который родился перед Новым годом.

Напомним, у черных макак Черри и Жоржа 27 декабря 2020 года родился детеныш. Работник характеризуют его как достаточно проворного, любознательного и бойкого.

Обычно обезьяньи малыши долго не отходят от мамы, цепляются в ее шерсть и катаются на ней долгое время. Однако новорожденный детеныш удивил всех сотрудников Ленинградского зоопарка тем, что он бегает по вольеру и самостоятельно пробует пищу.

До 18 февраля любой посетитель зоопарка сможет предложить свой вариант имени, опустив бумажку в специальный ящик у вольера малыша. Победитель будет награжден подарками.