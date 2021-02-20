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В Ленинградском зоопарке выбрали имя для детеныша черных макак

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© Фото: pixabay.com

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Варианты имени по традиции предлагали горожане.

Детеныш черных макак Черри и Жоржа родился в Ленинградском зоопарке конце декабря 2020 года.

По традиции зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для малыша. За две недели горожане предложили более 300 вариантом имени для нового обитателя зоопарка. Сотрудники зоопарка сообщили, что среди предлагаемых вариантов были Айк, Витторио, Эжен и другие.

В результате долгих обсуждений сотрудники зоопарка остановились на варианте Нот. В греческом это слово означает «южный порывистый ветер». Это имя для детеныша черных макак придумала жительница Северной столицы София Зяблова. В качестве вознаграждения за победу в конкурсе ей вручат подарок, а также пригласят в зоопарк.

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