В Петербурге открыли сквер «Осенний марафон» по мотивам советского фильма

В Санкт-Петербурге на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной открыли сквер «Осенний марафон». Парк создали по мотивам известного советского фильма, именно здесь снималось большинство эпизодов.

«Этот сквер сделан по заявкам жителей, он отражает мотивы известного фильма "Осенний марафон". Его особенность в том, что он полностью придуман жителями микрорайона. Плюсом мы выполнили благоустройство Новосмоленской набережной. Сейчас эта часть Василеостровского района получает новое развитие и приобретает новый эстетический вид», — сообщил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко.

Идея о создании сквера победила на проекте «Твой бюджет» в 2019 году. Инициатором этой мысли стала жительница Василеостровского района Вера Рязанова. Главный герой фильма жил в доме №23 корпус 1 по улице Кораблестроителей напротив севера.

Теперь сквер превратили в «зеленое» пространство — установили зону отдыха, сделали пешеходные дорожки и артефакты, которые напоминают фильм (телефонная будка с цитатами киногероев, шахматы на скамейке и кованные наручные часы с памятными датами). Кроме того, на территории «Осеннего марафона» посадили более 80 хвойных и лиственных деревьев, а также 935 кустарников разного сорта.