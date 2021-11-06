На Васильевском острове в сквере "Осенний марафон" заканчивается обустройство павильона для отдыха

В сквере «Осенний марафон» подходит к концу обустройство павильонов для отдыха. Как сообщает пресс-служба администрации Василеостровского района, все работы будут закончены до конца недели. После чего прогулки в петербургском киносквере станут комфортнее: посетители парка смогут передохнуть после пробежки или спрятаться от жаркой погоды или дождя.

Сквер "Осенний марафон" появился по инициативе жительницы Петербурга Веры Рязановой. Он победил в проекте "Твой бюджет". Этот сквер создан на этом месте специально. Действия фильма "Осенний марафон" проходили на Васильевском острове.