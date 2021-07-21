В Петербурге начинают благоустраивать сквер «Осенний марафон»

В пресс-службе Смольного сообщили, что на углу Новосмоленской набережной и улицы караблестроителей в Санкт-Петербурге начались работы по благоустройству сквера «Осенний марафон». Данная инициатива победила в проекте «Твой бюджет».

Данный сквер решили создать по мотивам одноименного фильма, действия которого происходили на Васильевском острове, а главный герой Андрей Бузыкин жил в доме №23 на улице Караблестроителей.

На данный момент рабочие проводят земельные работы. Сообщается, что большинство дорожек парка будут набивными, а центр «Осеннего марафона» замостят плитами. Они будут выполнены в охристом цвете и расположат их в форме «восьмерки». Данная фигура будет являться отсылкой к бессмысленному бегу по кругу, который Бузыкин никак не мог прекратить.