В среду петербуржцев ждут дожди

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в среду, 15 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается неблагоприятная погода. Так, в этот день в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременные дожди.

Кроме того, синоптик отметил, что температурный фон в среду окажется ниже нормы.

«Сегодня, 15 сентября, Северная столица останется в тыловой части ушедшего на восток североатлантического циклона», — отметил Леус.

Таким образом, температура воздуха в Петербурге 15 сентября будет составлять от +9 до +11 градусов, а в Ленинградской области — от +7 до +12. Ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 5-10 метров в секунду.