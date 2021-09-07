В Выборгском районе до ноября ликвидируют три несанкционированных свалки

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе до ноября 2021 года будут ликвидированы три несанкционированные свалки. Отдел районного хозяйства и благоустройства Выборгского района Северной столицы уже разработал проекты по их ликвидации.

В пресс-службе районной администрации отметили, что уборка мусора будет проходить на территории от Вокзального шоссе вдоль лицевых фасадов от участка 57 до 45 в сторону Санаторного переулка в Парголово и промзоне Парнас в 5-м Верхнем переулке. На этих свалках находится около 37 тыс. кубометров мусора.

Чаще всего такие свалки располагаются в удаленных от жилых массивов местах, а также в лесополосах, промзоне, частном секторе и около КАДа.