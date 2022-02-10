Прокуратура потребовала ликвидировать нелегальные снежные завалы в Парголово

В Выборгском районе Петербурга обнаружили несанкционированную свалку снега на участке рядом со складским комплексом «Осиновая роща». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, которая проводила проверку, при уборке территории складского комплекса снег не вывозили, а скидывали на соседний участок.

В итоге в надзорные органы обратился собственник участка, который превратился в место снежной свалки. Прокуратура проверила исполнение законодательства при определении мест временного складирования снега, выявила нарушения и потребовала от директора складского комплекса их устранения.